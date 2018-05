Observatorium: Iraanse doden bij Israëlische aanval Syrië

De Israëlische raketaanval op een basis ten zuiden van Damascus heeft volgens het Observatorium voor de Mensenrechten aan 15 mensen het leven gekost, onder wie acht Iraniërs.

Doelwit was een wapenopslagplaats van de Iraanse Republikeinse Garde in Kisweh, waar ook een lanceerinstallatie voor raketten staat.

De aanval kwam twee uur nadat president Trump had bekendgemaakt dat de VS zich terugtrekt uit de nucleaire overeenkomst met Iran. Syrië meldde gisteravond dat bij de aanval geen slachtoffers waren gevallen en dat twee Israëlische raketten waren onderschept.

Netanyahu in Moskou

Vandaag vloog de Israëlische premier Netanyahu naar Moskou, voor overleg met president Poetin. Ze spreken over het coördineren van militaire acties in Syrië. Sinds de Russische interventie Syrië is er regelmatig contact tussen de twee landen over militaire zaken. Rusland en Iran zijn bondgenoten in Syrië, waar ze het regime van president Assad steunen. Iran werkt ook samen met Hezbollah.

Israël beschouwt Iran, dat het openlijk heeft over de vernietiging van de staat Israël, als zijn belangrijkste vijand in het Midden-Oosten.

Tegenaanval

Volgens de Israëlische pers werd opdracht tot de aanval gegeven na de ontdekking van verdachte activiteiten op de basis in Syrië. De legertop zelf weigert ieder commentaar.

Uit angst voor een Iraanse tegenaanval kregen burgers in de Hoogtes van Golan opdracht de schuilkelders in te gaan. De krant Haaretz meldt dat de regering er rekening mee hield dat Iran wraak wil nemen voor een aan Israël toegeschreven aanval van een maand geleden in Syrië, waarbij zeven Iraanse militairen omkwamen.