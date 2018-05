Iraanse president Rohani waarschuwt Trump

De Iraanse president Rohani zegt dat zijn land plannen heeft klaarliggen voor het geval dat de VS zich terugtrekt uit de deal met Iran. De Verenigde Staten zouden daarmee een historische vergissing begaan, zei Rohani in een toespraak die werd uitgezonden op de Iraanse televisie.

President Trump moet uiterlijk zaterdag beslissen of de VS zich houdt aan de overeenkomst met Iran. Daardoor zijn de sancties tegen Iran verlicht in ruil voor het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma.

Nucleaire deal

Trump heeft herhaaldelijk laten weten dat hij van de deal af wil. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen hem daarvan afhouden.

De Duitsers, Fransen en Britten willen Trump wel tegemoetkomen door met Iran scherpere afspraken te maken over het Iraanse raketprogramma en de nucleaire activiteiten van het land na 2025.

Daarover zei Rohani vandaag dat Iran met niemand zal onderhandelen over zijn wapens en defensie, "en dat we zoveel wapens, raketten en faciliteiten zullen ontwikkelen als we nodig hebben".