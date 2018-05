Week van de waarheid voor 'allerslechtste deal' met Iran

In de Verenigde Staten zelf wordt dat enthousiasme niet zo breed gedragen. "Het ligt er maar net aan met wie je praat. En dat gaat precies volgens partijpolitieke lijnen", zegt correspondent Arjen van der Horst. "De Democraten waren voor, de Republikeinen fel tegen. In hun ogen gaat de deal lang niet ver genoeg."

En precies daar zit ook Trumps grote afkeer. Volgens Obama's opvolger heeft Teheran zijn nucleaire ambities helemaal niet opgegeven, maar profiteert het wel van de economische voordelen die het akkoord oplevert. Iran is in Trumps ogen een 'onbetrouwbare schurkenstaat die de wereldgemeenschap een rad voor de ogen draait'.

Trump vindt het akkoord veel te beperkt. In het akkoord is bijvoorbeeld niet afgesproken dat Iran zich niet mag bezighouden met de ontwikkeling van raketten. En dat gebeurt dus nog steeds. Ook maakt Trump zich zorgen over de duur van de restricties die Iran zijn opgelegd. Die lopen namelijk al af tussen 2025 en 2030. Veel te kort, vindt de Amerikaanse leider. "Het akkoord is slechts een vertraging van de nucleaire ambities van Iran", oordeelt hij.

En, misschien wel het belangrijkst; een economisch versterkt Iran vergroot diens invloed in het Midden-Oosten alleen maar. "Ook Obama verwachtte dat Iran na het akkoord in zou binden op andere terreinen", zegt Van der Horst. De steun aan Hezbollah in Libanon, de bemoeienissen in Syrië en de betrokkenheid bij het conflict in Jemen. "Maar dat is niet uitgekomen. En dat is het grootste kritiekpunt van de Republikeinen, want uiteindelijk heeft de deal Iran alleen maar machtiger gemaakt in de regio."