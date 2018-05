'Trump-medewerkers huurden spionnen in om Iran-deal te besmeuren'

De deal in diskrediet

Volgens The Observer zijn Israëlische onderzoekers in mei 2017 gevraagd om gevoelige informatie over twee van de oud-onderhandelaars, Ben Rhodes en Colin Kahl, te verzamelen. Daarvoor moest worden gekeken naar hun relaties, carrières en het eventuele contact met lobbyisten en journalisten. Dat moest onder andere uitwijzen of de onderhandelaars geheime informatie over deal hadden gedeeld.

"Het idee was dat de Trump-medewerkers, de personen die een centrale rol speelden bij het aan de man brengen van deal in diskrediet brachten, zodat het gemakkelijker was om met deal te stoppen", zegt een bron tegen de krant.

Alhoewel er volgens The Observer afstemming is geweest tussen de Witte Huis-medewerkers en de spionnen, is niet duidelijk of de lastercampagne ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

'Angstaanjagend autoritaire actie'

Voormalig toponderhandelaar en Witte Huis-medewerker Ben Rhodes zegt niets te weten van mogelijke de lastercampagne tegen hem, "maar het besmeuren van iemand die professionele taken uitvoerde voor het Witte Huis is een angstaanjagend autoritaire actie". Het Witte Huis wilde tegenover The Observer niet reageren.