Ook Merkel dringt aan bij Trump: blaas Iran-deal niet op

Net als de Franse president Macron dinsdag al deed, heeft bondskanselier Merkel in het Witte Huis aangedrongen op verlenging van de Amerikaanse medewerking aan de Iran-deal. President Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij van die "vreselijke en idiote" deal over het nucleaire programma van Iran af wil.

Merkel noemde op een persconferentie het akkoord met Teheran een eerste stap, maar wel een stap die al heeft bijgedragen aan een veiliger wereld. De nucleaire activiteiten van Iran zijn sterk vertraagd en er is beter toezicht op gekomen, zei ze.

Aanvullende afspraken met Iran zijn wel nodig om met dat land een vertrouwensbasis te krijgen, voegde Merkel eraan toe. Ze wees op het gewone rakettenprogramma van Iran en de rol die het land speelt in Syriƫ en Libanon. Die invloed moet zonder meer worden beperkt, zei Merkel.

Handdruk

De ontvangst van de bondskanselier in het Witte Huis was iets hartelijker dan de vorige keer. In maart vorig jaar was er een genant tafereel, toen Merkel tegen Trump fluisterde dat de aanwezige fotografen graag een handdruk wilden zien. Maar de Amerikaanse president hoorde dat niet, of wilde dat niet horen, zoals veel commentatoren in Duitsland concludeerden. Het zou Trumps wraak zijn geweest voor de kritische reactie van Merkel op zijn verkiezing tot president.

Nu waren er bij haar aankomst wel twee zoenen en later een handdruk, zij het niet zo hartelijk als die van deze week voor Macron. Hartelijke woorden over de goede Amerikaans-Duitse betrekkingen kwamen er wel van beide partijen.

Invoerheffingen

Merkel kaartte ook andere wereldproblemen aan, zoals de oorlog in Syriƫ en de Amerikaanse invoerheffingen, die ook Europa dreigen te treffen. Maar tot concrete afspraken of conclusies kwam het vandaag niet in het Witte Huis.