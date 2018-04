Dikke vrienden Macron en Trump hartelijk oneens over Iran

De Amerikaanse president moet uiterlijk 12 mei duidelijk maken of de VS zijn medewerking aan de onder Barack Obama bereikte deal met Iran verlengt. Macron wil net als bondskanselier Merkel de afspraken in stand houden. Om Trump over de streep te trekken, hopen ze met Iran tot overeenstemming te komen over onder meer extra wapeninspecties in Iran.

Andere gespreksthema's op de tweede dag van Macrons bezoek aan de VS waren onder meer de situatie in Syrië en de dreigende verhoging van Amerikaanse importtarieven voor producten uit Europa.