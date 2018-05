Oud-medewerkers VN na seksueel wangedrag nooit meer aan de bak bij goed doel

Seksfeesten door medewerkers van Oxfam, het inhuren van prostituees door het Rode Kruis, vrouwen bij de Verenigde Naties die alleen promotie krijgen in ruil voor seks: sinds #metoo zijn veel grote hulporganisaties opgeschud door berichten over seksueel ontoelaatbaar gedrag door medewerkers.

In een aantal gevallen bleek het wangedrag van die medewerkers al bekend bij de organisaties, maar konden ze ondanks de aantijgingen gemakkelijk van baan wisselen. En dat mag nooit meer gebeuren, vinden de Verenigde Naties.

Database

De VN komt daarom met een database voor oud-werknemers die schuldig zijn bevonden aan seksueel wangedrag. Eenmaal op de lijst moeten er alarmbellen afgaan als de oud-medewerker na ontslag weer ergens dreigt te worden aangenomen.

"Het is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat wanneer we bevestigde plegers van seksuele intimidatie in ons systeem hebben, we ervoor kunnen zorgen dat ze zich niet meer kunnen verplaatsen", zegt een hoge VN-medewerker erover tegen persbureau Reuters.

Over de precieze criteria om op de zwarte lijst te komen is weinig bekendgemaakt, behalve dat medewerkers 'schuldig' moeten zijn bevonden. Er zijn ook geen mededelingen gedaan over de mogelijkheden tot beroep en op welke manier de privacy van medewerkers in de database wordt gewaarborgd.

Uitbreiden naar hulporganisaties

De zwarte lijst wordt beheerd door de VN en zal ergens de komende maanden gereed zijn. In eerste instantie worden alleen oud-VN-medewerkers opgenomen, maar de VN ziet graag dat de database wordt uitgebreid naar andere non-gouvernementele organisaties, hulporganisaties en goede doelen.

De VN gaat ook speciale (bij voorkeur vrouwelijke) onderzoekers in dienst nemen om aantijgingen te onderzoeken. Eerder stelde de VN al een 24-uurs-telefoonlijn in waar medewerkers seksuele intimidatie kunnen melden.

Sinds de start van #MeToo, waarmee miljoenen vrouwen op sociale media hun verhaal delen, zijn wereldwijd meer dan 120 medewerkers van bekende hulporganisaties ontslagen vanwege seksueel ontoelaatbaar gedrag.

In elk land is de discussie rondom #MeToo op een andere manier losgebarsten. Maar wat is er sindsdien precies veranderd? Nieuwsuur peilde de stemming in Zweden, India, Frankrijk en de VS. Bekijk hier onze speciale online productie.