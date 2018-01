'Seksuele intimidatie komt veel voor bij VN, slachtoffers houden zich stil'

Seksuele intimidatie en aanrandingen zijn bij de Verenigde Naties schering en inslag, zeggen werknemers tegen The Guardian. Volgens het personeel heerst er een zwijgcultuur bij de internationale organisatie. Slachtoffers durven misbruik niet te melden uit angst hun baan te verliezen.

De Britse krant sprak met tientallen anonieme VN-medewerkers, die in tien landen werken. Vijftien van hen zeiden dat ze in de afgelopen vijf jaar te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of aanranding. Hun ervaringen lopen uiteen van seksueel getinte opmerkingen tot verkrachting.

Zo kregen vrouwen op VN-kantoren in Rome promotie aangeboden in ruil voor seks. Een vrouw die in Afrika voor de VN werkte, werd aangerand door een mannelijke collega nadat ze 's avonds iets met hem was gaan drinken. En een andere medewerkster werd verkracht door een leidinggevende bij werkzaamheden op een niet nader genoemde afgelegen plek.

Angst voor carrière

Zeven vrouwen hebben een formele klacht ingediend na zo'n incident, maar volgens critici durven slachtoffers dat meestal niet te doen. Ze zijn bang dat de klacht wordt genegeerd, ze hun baan verliezen of secundaire arbeidsvoorwaarden kwijtraken, zoals visa of schoolgeld voor de kinderen.

"Als je melding maakt van seksueel wangedrag, is je carrière in principe voorbij", zegt een adviseur die werd aangerand door een meerdere toen ze bij het World Food Programme werkte. Bij vrouwen die seksuele intimidatie of aanranding aankaartten, is gedreigd met ontbinding van hun contract.

Onderzoek moet beter

In interne documenten die The Guardian inzag, uitten enkele vrouwen binnen de VN hun zorgen over het onderzoek naar hun meldingen. Ze zeggen dat het interne onderzoeksorgaan belangrijke getuigen niet heeft gehoord. De vermoedelijke daders werken er nog steeds als leidinggevenden.

De VN erkent dat intimidatie en aanranding te weinig worden gemeld en dat het interne klachtensysteem moet worden verbeterd. Secretaris-generaal António Guterres zou hiermee bezig zijn. Hij heeft een speciale taakgroep en hulplijn in het leven geroepen en een advocaat aangesteld die slachtoffers kan bijstaan.