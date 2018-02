Berichten over seksschandalen Rode Kruis-personeel in Facebookgroep

Een woordvoerder van het ICRC zegt tegen Le Temps dat er wordt "geluisterd" naar zaken die in de groep worden geschreven. De woordvoerder betreurt dat de beschreven daden het vertrouwen in het Rode Kruis ondermijnen. Op de inhoud van de berichten wordt niet ingegaan.

Dat gebeurt wel in een reactie aan de NOS. Een ICRC-woordvoerder zegt dat de berichten in de Facebookgroep zeer serieus worden genomen en dat wordt gevreesd dat veel van de beschreven wandaden nooit gerapporteerd zijn.

'Iemand heeft gelekt'

Maar over de uitslag van de poll wil de woordvoerder niets zeggen. "We delen verder niets over deze groep, want de gesprekken die daar worden gehouden zijn privé. Iemand heeft gelekt en nu zijn er zaken naar buiten gekomen. We zijn blij dat er nu een discussie plaatsvindt. Ik ga alleen niets zeggen over de inhoud, want mensen verwachten dat ze zaken in vertrouwen kunnen zeggen in die groep."

Op Twitter schrijft een journalist van IRIN, een site met nieuws over hulporganisaties, dat de stelling "ik was op de hoogte van collega's die gebruikmaakten van betaalde seksuele diensten" uit de poll de meeste stemmen kreeg. Tien keer zoveel als: "Ik was er niet van op de hoogte."