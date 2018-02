Seksueel wangedrag bij hulporganisaties: topje van de ijsberg?

De Belg Roland van Hauwermeiren, missieleider in Haïti, is een van de Oxfam-medewerkers die in opspraak is geraakt. Hij vertrok bij de hulporganisatie in 2011, toen maakte Oxfam alleen bekend dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag, zonder in details te treden.

Van Hauwermeiren geeft vandaag in een open brief toe dat hij fouten heeft gemaakt. "Ik ben geen heilige, een man van vlees en bloed, en ik heb fouten gemaakt. Ik schaap me diep." Hij schrijft dat hij zijn personeel onvoldoende in de hand had.

Hij ontkent betrokken te zijn geweest bij seksfeestjes, maar zegt wel intiem contact te hebben gehad met een vrouw. "Het betrof volgens mij een volwassen eerbare dame, geen slachtoffer van de aardbeving en geen prostituee. Ik heb haar geen geld gegeven."