Enkele gevallen van seksueel wangedrag onder medewerkers AzG

Bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) zijn vorig jaar wereldwijd 24 gevallen van misbruik of ander seksueel wangedrag geweest. Zeven van de meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vielen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse tak van de organisatie. Die afdeling is ook verantwoordelijk voor Groot-Brittannië, Duitsland en Canada.

Het gaat volgens de hulporganisatie uitsluitend om ongewenst seksueel gedrag tussen medewerkers onderling. "We hebben geen meldingen gehad van wangedrag tussen medewerkers en patiënten", zegt een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen in Nederland.

Bij vijf incidenten binnen de Nederlandse afdeling heeft het wangedrag geleid tot ontslag. Bij een ervan kon niet worden vastgesteld dat er inderdaad sprake was van misstanden en bij een ander incident wilde het slachtoffer niet dat er een onderzoek werd begonnen.

'Veilige omgeving

Volgens AzG zijn er wereldwijd 146 meldingen gemaakt van ongewenst gedrag, waarbij in veertig gevallen is bewezen dat er sprake is van ongewenst gedrag. Iets meer dan de helft daarvan is dus seksueel van aard.

De organisatie zegt te betreuren dat er ook binnen AzG sprake is geweest van wangedrag. Er werken wereldwijd meer dan 40.000 mensen voor de hulporganisatie. Binnen de afdeling die vanuit Nederland wordt georganiseerd zijn zo'n 10.000 mensen werkzaam.

"We proberen een omgeving te creëren waarin mensen zich veilig voelen en waarin ze veilig melding kunnen maken van wangedrag." Daarnaast worden sollicitanten uitvoerig gescreend en volgen werknemers ook trainingen om misstanden te voorkomen. "Ook nog in het veld. Ze worden ook expliciet gevraagd om dit soort gedrag meteen te melden."

Oxfam

AzG is niet de eerste internationale hulporganisatie waarbij wangedrag wordt vastgesteld. Vorige week ontdekte de Britse krant The Times dat medewerkers van Oxfam in 2010 op Haïti betrokken waren bij seksfeesten, mogelijk met minderjarige prostituees. Ook bij een hulpmissie in Tsjaad zouden medewerkers prostituees hebben uitgenodigd.