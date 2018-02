'Medewerkers Oxfam betaalden overlevenden aardbeving Haïti voor seks'

Medewerkers van Oxfam hebben zich in Haïti overgegeven aan seksfeesten, met prostituees die mogelijk minderjarig waren. Dat schrijft de Britse krant The Times.

De seksfeesten waren tijdens een humanitaire missie na de verwoestende aardbeving in 2010, die vele tienduizenden levens eiste. Ze werden gehouden in woningen die door de hulporganisatie werden betaald.

De Britse krant haalt een bron aan die beelden zegt te hebben gezien van zo'n feest. Volgens die bron was het een orgie zoals in de film Caligula, met meisjes die in T-shirts van Oxfam rondliepen.

Cultuur van straffeloosheid

De hulporganisatie opende in 2011 een intern onderzoek naar de zaak. Dat bracht volgens een vertrouwelijk rapport "een cultuur van straffeloosheid" aan het licht. Het rapport sluit niet uit dat "er minderjarigen onder de prostituees waren".

Vanwege het rapport werden vier mensen ontslagen. Drie anderen, onder wie de Belgische chef van de Haïti-missie van Oxfam, werden in de gelegenheid gesteld ontslag te nemen zonder disciplinaire sanctie. Destijds maakte Oxfam alleen bekend dat het ging om "wangedrag", zonder in details te treden.

Oxfam heeft de zaak niet gemeld bij de autoriteiten in Haïti, hoewel prostitutie en seks met minderjarigen er illegaal is. De reden is volgens de organisatie omdat het "erg onwaarschijnlijk zou zijn dat de Haïtiaanse autoriteiten actie zouden ondernemen".

Doofpot?

Van een doofpot is volgens de hulporganisatie geen sprake. "Zodra de beschuldigingen ons bereikten, zijn we een onderzoek begonnen", staat in een verklaring. "Vervolgens zijn maatregelen genomen, waarover we het publiek hebben geïnformeerd." De organisatie benadrukt dat er geen bewijs is voor de geruchten dat er minderjarige prostituees in het spel waren.

De Nederlandse afdeling Oxfam Novib was destijds niet aanwezig in Haïti. "Er waren geen Nederlanders bij betrokken", zegt een woordvoerder van Oxfam Novib. "Het was een locatie van onze Britse collega's."

"Het is natuurlijk walgelijk wat daar is gebeurd", aldus de woordvoerder, die erkent dat het incident kan leiden tot imagoschade. "Dat is voor ons heel naar. Maar het ergste is het natuurlijk voor de mensen die erbij betrokken waren, de jonge vrouwen uit Haïti."