Ophef over Oxfam: 'Als hulpverlener kan je van alles flikken'

Na onthullingen over seksfeesten en prostituees in Haïti door Oxfam-medewerkers, dient een nieuw schandaal zich aan. Medewerkers van de hulporganisatie hebben volgens de Britse krant The Guardian ook tijdens een missie in Tsjaad in 2006 prostituees uitgenodigd. Een anonieme ex-medewerker van Oxfam spreekt in de krant zelfs van een "sectorbreed probleem".

In het geval van Haïti boden Oxfam-medewerkers hulp nadat het eiland was getroffen door een zware aardbeving in 2010. Hulpverleners spraken daar van 'totale chaos' en welke organisaties precies in het gebied actief waren was lang onduidelijk. Mede door die onduidelijkheid werden NGO's in Haïti nauwelijks gecontroleerd.

Zichzelf controleren

Een overkoepelende organisatie die toeziet op het gedrag van hulpverleners is er niet, vertelt onderzoeksjournalist Linda Polman. "Het algemene idee is dat hulporganisaties zichzelf controleren en reinigen." Voor haar boek De Crisiskaravaan (2008) deed Polman onderzoek naar humanitaire hulp in crisisgebieden ."Hulporganisaties werken vaak in onoverzichtelijke gebieden waar het lokaal bestuur zwak is. Als hulpverlener kan je dan van alles flikken", stelt ze.

Ze is kritisch op het 'zelfreinigende effect' van NGO's. "Als organisatie ben je afhankelijk van giften van de overheid, bedrijven en mensen. Dan geef je liever niet openlijk toe dat er iets mis is."

Als voorbeeld geeft ze de behandeling van de Oxfam-medewerkers die betrokken waren bij seksfeesten. Vier mensen werden ontslagen, vanwege 'wangedrag', zonder dat Oxfam destijds verder in detail trad. Drie anderen, onder wie de chef van de Haïti-missie, mochten ontslag nemen zonder disciplinaire sancties.