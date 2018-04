Korea's zetten klokken gelijk, maar zien we wel de ware Kim?

Er komen meer details naar buiten over de topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Vooral de verzoenende toon van Kim richting Zuid-Korea valt daarbij op.

"Het meest interessante is dat Kim Jong-un nu voor het eerst zegt dat hij vrede wil sluiten", vertelt correspondent Garrie van Pinxteren in het NOS Radio 1 Journaal. "Kim wil een vredesverdrag sluiten als de Verenigde Staten toezeggen dat ze het land in de toekomst niet zullen aanvallen. 'Dan ben ik ook bereid om mijn kernwapens te ontmantelen', heeft Kim gezegd."

Bij de ontmoeting van afgelopen vrijdag zette voor het eerst in 65 jaar een Noord-Koreaanse leider voet op Zuid-Koreaanse bodem. De leiders spraken met elkaar over vrede en ontwapening. Aan het einde van de ontmoeting hieven ze elkaars handen in de lucht en omhelsden elkaar. "De Korea's zijn met elkaar verbonden zijn door familie- en bloedbanden, en zij kunnen als landgenoten niet gescheiden van elkaar leven", zei Kim.

De ontmoeting heeft al effect: het noorden gaat de klok gelijkzetten met de het zuiden. Nu verschillen de klokken in de beide landen nog 30 minuten. De nieuwe Koreaanse tijd zou komende zaterdag moeten ingaan.

Slag om de arm

We moeten volgens Van Pinxteren nog wel een slag om te arm houden als het gaat over de verzoenende toon van Kim. Noord-Korea kan met vrede bedoelen dat de VS dan wel eerst al z'n troepen uit Zuid-Korea moet weghalen, onderhandelingen daarover kunnen nog heel lang duren, zegt ze.

Volgens Van Pinxteren heeft Kim het ook gehad over een persoonlijk gesprek tussen hem en de Amerikaanse president Trump. "Hij zal dan vast merken dat ik een heel redelijk man ben, en dat ik ook niet het type ben om raketten af te vuren op de VS of waar dan ook, zou Kim hebben gezegd".