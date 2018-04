Noord- en Zuid-Korea spreken zich uit voor vrede en ontwapening

De ontmoeting werd afgesloten met een gezamenlijke verklaring van Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Moon prees Kims leiderschap en Kim bedankte de Zuid-Koreaanse bevolking voor de geboden gastvrijheid. Ze maakten ook bekend dat Moon dit najaar een bezoek zal brengen aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

Voor ze hun verklaring aflegden hielden ze elkaars handen in de lucht en omhelsden ze elkaar om aan de wereld te tonen dat de top een compleet succes was geworden.

Kim zei dat "de Korea's met elkaar verbonden zijn door familie- en bloedbanden, en dat zij als landgenoten niet gescheiden van elkaar kunnen leven".

"De oorlog is voorbij"

In de gezamenlijke verklaring staan beloftes over ontwapening, het stopzetten van vijandige acties en het begin van besprekingen met andere landen, zoals de Verenigde Staten.

"De oorlog is voorbij", zei Moon Jae-in, die binnenkort op bezoek gaat in Pyongyang.

In de verklaring wordt niet duidelijk hoe de nucleaire ontwapening stap voor stap in zijn werk zal gaan.

Wel is bekendgemaakt dat Noord- en Zuid-Korea besprekingen aangaan met de Verenigde Staten en in later stadium met China, bedoeld om de wapenstilstand om te zetten in een permanent vredesverdrag. Dat moet aan het eind van het jaar verwezenlijkt zijn.

Concreet is afgesproken dat er een permanent communicatiekantoor komt in de Noord-Koreaanse stad Kaesong om het contact te onderhouden tussen de twee landen. Kim en Moon zullen geregeld contact hebben, onder meer via de onlangs ingestelde hotline.

Ook worden er weer ontmoetingen georganiseerd tussen familieleden die door de oorlog van 1950-1953 gescheiden werden. De samenwerking en op cultureel en sportief gebied wordt geïntensiveerd.

2018

De topontmoeting begon vanochtend met een historische handdruk tussen de leiders van de twee landen in de gedemilitariseerde zone. Kim en Moon zetten toen ieder, voor het begin van hun besprekingen, een stap op elkaars grondgebied. Het was voor het eerst in 65 jaar dat een Noord-Koreaanse leider voet zette op Zuid-Koreaanse bodem.

De besprekingen werden gevoerd aan een tafel met een breedte van 2018 millimeter, om het jaartal van de historische toenadering te onderstrepen.

Voor het begin van een tweede gespreksronde achter gesloten deuren, maakten Kim en Moon een opmerkelijke wandeling in de openlucht, die werd afgesloten met een langdurig gesprek op een brug in de gedemilitariseerde zone. Kim was daarbij steeds frontaal in beeld. Hun lichaamstaal leek al uit te stralen dat de topontmoeting volledig geslaagd was.