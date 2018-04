Trump spreekt datum af voor historische top met Kim

President Trump heeft met de Zuid-Koreaanse president Moon "een lang en goed" telefoongesprek gevoerd over de komende top van de VS en Noord-Korea.

De plaats en datum voor de top staan vast, twitterde Trump na zijn telefoongesprek. Hij zei nog niet waar en wanneer, maar eerder had hij al gezegd dat de historische ontmoeting in mei of begin juni moet plaatsvinden. Volgens bronnen is de ontmoeting in Singapore of Mongoliƫ.

Trump voegde eraan toe dat hij ook heeft gesproken met de Japanse premier Abe om hem te informeren over de voorbereidingen voor de top.

Niet nagekomen afspraken

Gisteren was er op de grens van Zuid- en Noord-Korea een even historische ontmoeting tussen Moon en de Noord-Koreaanse leider Kim. Beiden verklaarden dat ze vrede willen en nucleaire ontwapening.

China juichte die ontmoeting toe en bood hulp aan bij de verzoening en de nucleaire ontwapening. Japan en het Westen reageerden voorzichtiger.

In Japanse media werd geschreven over eerdere afspraken met de familie Kim, die niet werden nagekomen. Premier Abe wees er ook op dat er geen enkele concrete afspraak is gemaakt over de nucleaire ontwapening.