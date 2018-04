Verslag van een 'vergeten oorlog', Marcel van der Steen in Jemen

De oorlog in Jemen is één van de moeilijkste conflicten ter wereld voor journalisten om verslag van te doen, vooral omdat het er erg onveilig is. Mokka ligt dicht bij de frontlinie, daar zijn mensen te spreken die een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de Houthi's. Om er te filmen kreeg Marcel van der Steen toestemming van het coalitieleger. Zoals te zien is in de reportage, reed onze correspondent ook mee in een auto van coalitiestrijders. Dat is de enige manier voor een journalist om in dit onveilige gebied te kunnen werken.

Bekijk de reportage van Marcel van der Steen hieronder: