Doden bij luchtaanval op bruiloft Jemen, bruid mogelijk ook gedood

Bij een luchtaanval in Jemen zijn minstens twintig mensen gedood die bij een bruiloft aanwezig waren. Onder de slachtoffers zou ook de bruid zijn. De luchtaanval is uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die strijdt tegen de Houthi-rebellen in het land.

In een ziekenhuis in de westelijke provincie Hajjah werden 45 gewonden binnengebracht, onder wie 30 kinderen. Van sommigen is de toestand kritiek, zei het hoofd van het ziekenhuis tegen het Amerikaanse persbureau AP.

Een woordvoerder van de door Saudi-Arabië geleide coalitie zegt dat het nieuws over de luchtaanval zeer serieus genomen wordt en zal worden onderzocht.