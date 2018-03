Niet alleen meer honger en cholera in Jemen: ook het gas is op

Zeker een half miljoen kinderen zijn ondervoed in Jemen. Dat is twee keer zoveel als drie jaar geleden, meldt Unicef. "Het wordt nu echt tijd dat we ingrijpen", zegt directeur Geert Cappelaere van Unicef. "Jemen staat waarschijnlijk in de wereldwijde top-3 van meest ondervoede landen."

Het is een beeld dat Muhajed herkent. De vader van vier kinderen woont in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, en is sinds 2015 werkloos. "De situatie in Jemen is nog niet eerder zo slecht geweest", vertelt hij tegen de NOS via Whatsapp. We spraken Muhajed eerder voor het project Inside Jemen.