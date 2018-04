Extra geld NFI alweer op: 'politie moet scherper prioriteren'

"Veel dna-onderzoeken zullen überhaupt niet uitgevoerd kunnen worden", zegt het Openbaar Ministerie in De Telegraaf. "Daardoor zal het moeilijker zijn een onderzoek rond te krijgen in verband met het ontbreken van technisch bewijs."

Volgens de minister zijn onderzoeken de afgelopen jaren steeds complexer en duurder geworden en neemt bovendien de vraag naar forensisch onderzoek toe. Daar komt nog eens bij dat de opleiding tot forensisch expert langer duurt, doordat het werk moeilijker wordt.

'Geen koekjesfabriek'

Eerder werd al bekend dat vanwege de capaciteitsproblemen het NFI secties op lichamen uitbesteedde aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ook waarschuwde de OR dat het NFI "geen koekjesfabriek is". Medewerkers zouden bang zijn voor missers, doordat de druk zo hoog is.

Door de vertragingen bij het NFI zitten verdachten langer vast dan strikt noodzakelijk. Dat heeft al geleid tot strafvermindering voor criminelen. Er waren bovendien berichten over verwisseldedna-profielen.