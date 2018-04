Oostvaardersplassen: begrip voor advies, maar kernvraag blijft onopgelost

De vraag die zich opdringt is: kan het wel, wilde natuur in Nederland? "Nee", zegt Schievink stellig. "De Oostvaardersplassen is ook nooit natuur geweest: door dieren uit te zetten bemoei je je al met de natuur."

"De inzet van grote grazers bevordert over het algemeen juist de diversiteit", repliceert Olff. "Natuurlijk heeft elk natuurgebied zijn beperkingen en moet je ingrijpen als bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het geding komt. Maar de essentie is dat dit een gebied is waar de natuurlijke processen leidend zijn."

Toch heeft hij begrip voor het besluit om een groot deel van de dieren af te schieten. "In sommige jaren, zoals 2013 sterven er nauwelijks dieren. Soms zijn dat er meer. Van Geel zegt: we handhaven dat principe, maar we schuiven het moment van sterven wat naar voren, met het oog op de maatschappelijk onrust. Wilde natuur kan gewoon in Nederland, dat vindt Van Geel gelukkig ook."