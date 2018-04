Rijkaard onthult logo Johan Cruijff Arena

Op de dag dat Johan Cruijff 71 jaar zou zijn geworden, is het logo van de Johan Cruijff Arena onthuld. Op het grote scherm in het stadion prijkte het nieuwe logo, met de tekst 'Johan Cruijff Arena' in het rood.

De presentatie van het logo vond plaats op de middenstip van het stadion en werd gedaan door Frank Rijkaard en drie kinderen van oud-burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, die groot fan was van Cruijff en een cruciale rol speelde bij de naamswijziging.

Rijkaard drukte samen met de drie kinderen op een rode knop, waarna op het grote scherm in het stadion de transformatie van het oude naar het nieuwe logo zichtbaar was.