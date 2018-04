ING-topman Hamers over salarisrel: 'Dipje is alweer voorbij'

ING heeft op de aandeelhoudersvergadering veel kritiek en vragen over zich heen gekregen over het inmiddels ingetrokken voorstel over een forse salarisverhoging voor topman Ralph Hamers. President-commissaris Jeroen van der Veer van ING bood wederom excuses aan voor alle commotie die ontstond nadat bekend was geworden dat de topman een loonsverhoging zou krijgen van 50 procent.

"We hebben het maatschappelijk draagvlak voor ons voorstel onderschat. Ook heeft het effect gehad op onze medewerkers en klanten. Wij betreuren dat zeer", aldus Van der Veer. "Om verdere reputatieschade te beperken - want dat was zeker aan de orde - hebben we het voorstel van de agenda afgehaald."

ING zegt dat alle heisa uiteindelijk geen financiƫle schade heeft opgeleverd. "Het gaat alleen om reputatieschade, en die is in geld niet uit te drukken", antwoordde ceo Hamers na vragen uit de zaal. "Een paar weken geleden zagen we even een dipje in tevredenheid bij onze klanten, maar dat dipje is alweer voorbij."

Staatssteun verleden tijd

Van der Veer kwam ook nog even terug op de miljarden euro's staatssteun tien jaar geleden, waardoor de bank van de ondergang werd gered. Want veel mensen menen dat nu het weer goed gaat, enige bescheidenheid in beloning gepast is bij de ING.

"Vier jaar geleden is alle steun aan de Staat terugbetaald, met ook nog vijf miljard extra. We hebben die periode achter ons gelaten. En natuurlijk waren we dankbaar voor die staatssteun, dat wil ik ook nu zeggen." Maar de bank moet volgens de president-commissaris verder. Van der Veer blijft er bij dat ING met zijn beloningsbeleid mee moet met de internationale concurrentie.

SP-actie

De SP kocht de afgelopen tijd vier aandelen ING, waardoor de politieke partij tijdens de aandeelhoudersvergadering ook vragen mocht stellen. Dat deed SP-leider Lilian Marijnissen. Zij greep haar kans om in de zaal een betoog te houden om de top van de bank voortaan onder de cao te laten vallen. "Hamers er 50 procent bij, dan de gewone medewerkers van ING er ook 50 procent bij. Dat is eerlijk."

Het onder de Nederlandse cao laten vallen van de top van de bank is volgens de commissarissen praktisch erg lastig. Dat komt omdat ING voor het merendeel een internationale bank is, 70 procent van de klanten zit in het buitenland. Het is dus niet zonder meer logisch dat de top volgens Nederlandse normen wordt beloond.

Overigens zorgde de komst van de SP naar de vergadering ook weer voor irritatie bij andere beleggers. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zei blij te zijn dat niet iedere politieke partij een paar aandelen had gekocht.

Evaluatie

Na tal van vragen van particuliere aandeelhouders - die met allerlei morele vragen kwamen voor de bestuurders en commissarissen - ging ook pensioenfonds PGGM in op het omstreden plan. De belegger van miljarden euro's aan Nederlands pensioengeld drong erop aan dat ING nu een uitgebreide consultatie opzet over het beloningsbeleid bij de bank.

Van der Veer meldde dat de afgelopen periode uitgebreid geƫvalueerd zal worden.