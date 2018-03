Wat verdienen bestuurders bij banken eigenlijk?

Maar zijn torenhoge salarissen bij Nederlandse banken dan ook nodig om topmannen en -vrouwen binnen te halen en te houden? Daar is al jaren discussie over. Topsalarissen en bonussen zijn gevoelige onderwerpen. De salaris- en bonusregelingen bij banken zouden namelijk een belangrijke oorzaak van de grote economische crisis zijn.

Tijdens de crisis heeft de Nederlandse staat verschillende banken gered. Voor de redding van ING was 10 miljard euro nodig. "Dat terugbetalen is al jaren geleden gebeurd", zegt president-commissaris Jeroen van der Veer. De bank betaalde de 10 miljard in 2014 terug plus 3,5 miljard aan premies en rente.

De schuld aan de Nederlandse burger is dus afbetaald, zou je kunnen zeggen. Toch reageren veel politici boos op de aangekondigde salarisverhoging van topman Ralph Hamers. Ze vinden dat het gewone personeel in vergelijking met de topman er te weinig bij krijgt. Bij de laatste cao is een loonsverhoging van 1,7 procent afgesproken met het personeel. Ook vinden sommige politici dat de bank op deze manier strenge regels over beloningen voor bankiers omzeilt.