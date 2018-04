Wolf beet schapen in Drenthe dood, boeren krijgen compensatie

De schapen die eind vorige maand dood werden gevonden in Drenthe, zijn aangevallen door een wolf. Dna-testen van de Wageningen University hebben dat bevestigd, meldt de organisatie Bij12-Faunabeheer.

Eind maart werden onder meer in de plaatsen Zuidwolde, Oosterhesselen en Benneveld schapen en lammeren gedood. Na het zien van de verwondingen, dachten schapenhouders al dat de dader een wolf was.

Onderzoekers van de Wageningen University hebben monsters afgenomen bij de dode dieren. Doordat nu wetenschappelijk is vastgesteld dat het inderdaad om een wolf gaat, maken de boeren aanspraak op compensatie. Als een hond de dieren had doodgebeten, was dat niet het geval geweest.

'Niet blij en niet opgelucht'

Een taxateur gaat de geleden schade bekijken. In het verleden kregen schapenhouders enkele honderden euro's uitgekeerd als bleek dat hun dieren gedood waren door wolven.

Gedupeerde Eise Boersma uit Benneveld verloor zes schapen. Toch is hij niet opgelucht nu de uitslag van de dna-testen binnen is. "Misschien dat ik bij een goede afwikkeling van de schade iets minder treurig wordt", zegt hij tegen het Dagblad van het Noorden. "Maar die dieren ben je gewoon kwijt."

Schapenhouders maken zich zorgen over de komst van steeds meer wolven naar Nederland. Vorige maand werden ook op verschillende plaatsen in Limburg schapen doodgebeten door een wolf.