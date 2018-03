Paniek bij schapenhouders: we hebben buikpijn van de wolf

De toename van het aantal wolven is verklaarbaar. "De wolvengroepen die in Duitsland heel dicht bij de Nederlandse grens zitten, hebben allemaal jongen gekregen. Die zoeken allemaal een nieuwe plek en komen hiernaartoe en dat worden er alsmaar meer."

LTO is tegen het afschieten van wolven. "We zoeken naar een balans. Als uitbreiding van de biodiversiteit kan de wolf een belangrijke aanvulling zijn, maar hij moet dan wel hertjes eten en geen schapen", zegt ze. "En als je een wolf doodschiet, komt er wel weer een nieuwe wolf vanuit Duitsland."

Toekomst is nu

Ook volgens Wolven in Nederland, een samenwerking van natuurorganisaties, heeft het afschieten van een wolf geen enkele zin. "Dit zijn zwervende wolven die alle kanten oplopen. Nederland in, maar ook weer uit", zegt woordvoerder Leo Linnartz. "Ga je dan een klopjacht houden op een wolf? Je weet niet eens waar die is. En een dag of week later is er alweer eentje."

Want ook Wolven in Nederland ziet een sterke toename van het aantal wolven. Al jaren waarschuwt het schapenboeren en de overheid over de komst van het dier, zegt Linnartz. "We zeggen al tien jaar: schapen zullen in de toekomst achter schrikdraad zitten. Die toekomst is eigenlijk nu."