Wolf bijt schapen dood in Limburg

Doodgereden

De wolf die de schapen heeft doodgebeten is waarschijnlijk het dier dat anderhalve week geleden in Opoeteren in België werd doodgereden.

Het gebeurt steeds vaker dat in Nederland wolven worden gespot. De laatste jaren trekken de dieren geregeld vanuit Duitsland de grens over. In februari werd in Gelderland ook op verschillende plaatsen een wolf gezien. Later liep die door Utrecht. Eerder liep ook in Twente een wolf rond en half januari zwierf een wolvin door de oostelijke provincies.