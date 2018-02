In Gelderland is vanochtend op verschillende plaatsen een wolf gezien. Het dier is vastgelegd op foto en video. Deskundigen van de organisatie Wolven in Nederland bevestigen dat het om een wolf gaat, meldt www.naturetoday.com.

Het is de derde keer dit jaar dat een wolf in Nederland gesignaleerd wordt. Vorige week dinsdag werd in Twente een wolf gezien en half januari zwierf een wolvin door de oostelijke provincies.