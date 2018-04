Namen bekend van bedrijven die met mogelijk asbesthoudend straalgrit werkten

De kans dat omwonenden of klanten van de 600 bedrijven met de mogelijk asbesthoudende stofdeeltjes in aanraking zijn gekomen, is erg klein, zegt Inspectiewoordvoerder Paul van den Burg. "Alleen werknemers die met het grit werkten, of mensen die vlakbij hen in de buurt stonden, hebben mogelijk een risico gelopen. Uit eerdere onderzoeken naar het werken met straalgrit, bleek telkens dat omwonenden geen risico's hadden gelopen. Maar echt duidelijkheid hebben we pas als het onderzoek van TNO is afgerond."