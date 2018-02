Vakbond stelt bedrijf aansprakelijk voor asbesthoudend straalmiddel

Vakbond FNV stelt het bedrijf Eurogrit/Sibelco aansprakelijk voor de levering van een met asbest vervuild straalmiddel vorig jaar en de gevolgen daarvan. "Het is nog niet duidelijk wat de impact van de blootstelling is en hoeveel mensen uiteindelijk ziek worden", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Maar om werknemers over dertig jaar juridisch bij te kunnen staan voor letselschade door gebruik van dit ziekmakende product, is het nu noodzakelijk het bedrijf aansprakelijk te stellen."

In oktober vorig jaar kwam naar buiten dat Eurogrit/Sibelco het zogeheten staalgrit aan zo'n 140 bedrijven heeft geleverd. Het wordt gebruikt om stalen of betonnen objecten vrij te maken van verf, roest of vuil. TNO doet momenteel onderzoek naar de geschatte blootstelling van werknemers die met het spul gewerkt hebben. Het inademen van asbestvezels kan kanker veroorzaken.

'Risico nooit nul'

"Ook als uit dat onderzoek komt dat de blootstelling laag was, betekent dat niet dat niemand ziek wordt", zegt Jong. "Het risico bij blootstelling aan asbest is nooit nul. Het is echt heel naar dat al die duizenden mensen jarenlang in onzekerheid zitten, omdat zij door hun werk wellicht ooit ernstig ziek worden."

De vakbond heeft bij de Inspectie SZW in oktober al de lijst opgevraagd van de bedrijven aan wie het staalgrit geleverd is, maar heeft die nog niet gekregen. Volgens de inspectie is openbaarmaking ingewikkeld, omdat het mogelijk om concurrentiegevoelige informatie gaat. De inspectie heeft wel de ondernemingsraden van de betrokken bedrijven ingelicht.

De FNV vindt dat ook vakbonden voortaan moeten worden ingelicht als er gevaarlijke stoffen gebruikt zijn waar werknemers aan zijn blootgesteld. "Dan kunnen wij controleren of bedrijven maatregelen nemen", aldus de bond.