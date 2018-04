Kritiek op voorstel gaswet: wie betaalt de aardbevingsschade aan huizen?

Meer dan 40 belanghebbenden uiten kritiek op het wetsvoorstel dat vastlegt dat in Groningen niet meer gas wordt gewonnen dan noodzakelijk.

Struikelblok is de aansprakelijkheid: wie vergoedt de schade aan huizen en boerderijen die ontstaat door het oppompen van gas? Het is volgens diverse gemeenten, de provincie en het Gasberaad onduidelijk of de NAM of de staat moet betalen, schrijft RTV Noord.

Ook missen de gemeenten heldere uitspraken over de versterking van woningen in het risicogebied. Ze vragen zich af of de NAM verplicht wordt maatregelen daarvoor te treffen.

Het Groninger Gasberaad en hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen zien "tot hun verbazing" in de wetstekst niets terug over de afbouw van de gaswinning.

Terug naar nul

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte eind maart bekend, dat de gaskraan van het zogeheten Groningenveld stapsgewijs dichtgaat: van minder dan 12 miljoen kuub opbrengst in 2022 naar nul in 2030.

Daarvoor moeten de Gasweten Mijnbouwwet worden aangepast. De deadline voor reacties op het wetsvoorstel is vandaag.