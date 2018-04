Kemna: band met Gosschalk bestaat nog, passende maatregelen genomen

De zakelijke band tussen castingbureau Kemna Casting en de omstreden filmmaker Job Gosschalk is nog niet helemaal verbroken. Dat bevestigt het bureau na berichtgeving daarover door de Nieuwe Revu. Ook Beau van Erven Dorens sprak zich gisteren in RTL Boulevard over de zaak uit, ondanks een sommering van Kemna's advocaat om dat niet te doen.

Nadat hij de brief van de advocaat van Kemna had verscheurd, vertelde Van Erven Dorens dat Gosschalk in de jaren negentig naaktfoto's van hem wilde verkopen in Duitsland. De presentator zei dat hij zich daardoor betrokken voelt bij de acteurs die hun verhaal hebben gedaan bij RTL. Hij zei verder dat hij het erg vindt dat er geen grote acteurs zijn opgestaan die hebben opgeroepen tot verandering.

Een anonieme acteur deed ook zijn verhaal in RTL Boulevard. Die zei dat hij nog steeds nadelen ondervindt van een door Gosschalk opgelegde boycot bij audities. Hij noemde het verder ongelofelijk dat dezelfde mensen het bij Kemna voor het zeggen hebben en dat er nog steeds met het bureau wordt gewerkt.

'Verbreken band in laatste fase'

Kemna reageert op de berichtgeving dat direct na Gosschalks verklaring is begonnen de zakelijke band te verbreken. "Het overdragen van de aandelen bevindt zich op dit moment in de laatste fase." Volgens het bureau zijn er ook meteen maatregelen genomen binnen de organisatie.

Zo heeft Kemna het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) ingeschakeld, dat een onafhankelijke vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Verder heeft Kemna intern onderzoek gedaan en zijn alle slachtoffers, publiek en direct, gevraagd om zich bij die vertrouwenspersoon te melden.

'Gedragscode opgesteld'

Naast de aanstelling van een vertrouwenspersoon en de beslissing de zakelijke band te beëindigen, zegt Kemna dat er meer maatregelen zijn genomen. Zo is er een intern onderzoek gedaan en is met alle medewerkers gesproken. Daarnaast is een gedragscode opgesteld en heeft Kemna protocollen opgesteld, die op de website van het castingbureau terug te vinden zijn.

Eerder werd ook bekend dat Kemna niet langer een-op-een-audities zal doen. Ook moet er vooraf schriftelijk worden vastgesteld of een acteur of actrice geheel of gedeeltelijk uit de kleren moet.