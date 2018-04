Beau zwijgt niet over Gosschalk en verscheurt advocatenbrief op tv

Nu Kemna nog bestaat en iedereen elkaar de hand boven het hoofd lijkt te houden, zegt Van Erven Dorens: "Dat geloof je toch niet, dan interesseert het je toch geen reet wat er allemaal gebeurd is. Kijk en deze hele brief van jou, Christiaan Alberdingk Thijm, hier...", waarop hij de brief van de advocaat van Kemna verscheurt. "Lik m'n reet."

"In 1994 heb ook ik tegenover hem gestaan. Toen heeft hij gezegd: 'Beau, misschien is het wel een goed idee als jij je broek uittrekt, want dan kan ik die foto's in Duitsland verkopen.' Dus dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. 'En hier is een map met allemaal mensen die je voor zijn gegaan.' En toen liet hij foto's zien van allemaal mannen met harde penissen etcetera."

Van Erven Dorens zei dat hij er tot twee keer toe over heeft geschreven, met naam en toenaam, in 1996 en drie jaar geleden. "Dus toen dit naar buiten kwam dacht ik: jezus, al die tijd, dertig jaar lang, heeft dit roofdier daaraan gewerkt."

"Ik vind het erg dat er niemand opstaat, geen groot acteur, die zegt dat dit moet veranderen."

Arie Boomsma

In de uitzending vertelt een acteur, anoniem, dat hij had gehoopt dat er een kentering zou komen toen de verhalen in november naar buiten kwamen en dat producenten zouden inzien dat het zo niet langer door kon gaan. "Ik moet zeggen dat ik van Job geen nachtelijke, ranzige of dreigende berichtjes meer krijg, maar de hele boycot rond mijn persoon, dus dat je, hoewel je een geschoold acteur bent, nooit meer auditie mag doen, dat is nog steeds van kracht", zegt de acteur. Hij noemt het ongelooflijk dat dezelfde mensen van Kemna het nog steeds voor het zeggen hebben en dat producenten met hen blijven werken.

Kemna Casting wilde niet reageren bij RTL Boulevard en verwijst voor vragen over Gosschalk naar diens advocaat. Volgens Nieuwe Revu zijn de banden met het bedrijf nog steeds niet helemaal verbroken, maar staat dat volgens het castingbureau wel te gebeuren.

Eerder deze week vertelde presentator Arie Boomsma in het blad Linda dat ook hij werd benaderd door Gosschalk. Die belde hem een keer 's avonds en deed hem oneerbare voorstellen. Boomsma zei daarop dat hij zich er ongemakkelijk bij voelde. Later hebben ze nog een aantal projecten samen gedaan. "Het gekke is: juist omdat ik me uitsprak en mijn grens stelde, is onze band daarna veel sterker geworden."

Sinds november hebben tientallen acteurs verteld hoe ze bij audities bij Gosschalk thuis uit de kleren moesten. Gosschalk gaf toe dat hij grenzen had overschreden en legde zijn werk als producent en regisseur neer. Het is niet bekend of acteurs die aangifte tegen hem wilden doen, dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.