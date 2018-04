Onderzoek Europees Parlement: 'Democratie bedreigd in Hongarije'

Er is grootschalige corruptie, geen onafhankelijke rechtspraak en de rechten van migranten worden met voeten getreden. In Hongarije is sprake van een systematische bedreiging van de democratie en de rechtstaat. Daarom moeten volgens een speciale werkgroep van het Europees Parlement strafmaatregelen volgen.

Judith Sargentini (GroenLinks), de rapporteur van de speciale Hongarije-commissie van het parlement wil dat de zogenoemde artikel-7-procedure wordt gestart. Dat betekent dat het land uiteindelijk, als er geen verbeteringen zijn, het stemrecht in de Europese Raad kan verliezen.

Vrijheid

Het onderzoek werd een jaar geleden gestart na aanhoudende berichten over inperking van de persvrijheid en aanpassingen van de grondwet. Daardoor zou de onafhankelijkheid van de rechtspraak gevaar lopen. De fundamentele vrijheden van de Hongaren staan onder druk, concludeert Sargentini in haar rapport.

De Hongaarse regering beschuldigde Sargentini het afgelopen jaar meermaals van bemoeienis met binnenlandse politiek. "U heeft zich ter beschikking gesteld van de oppositie", schreef een Hongaarse minister aan het Europarlement. Uiteindelijk bezocht Sargentini begin dit jaar het land en een aantal projecten waarbij subsidiegeld verkeerd zou zijn besteed.

'Geen eerlijke verkiezingen'

Begin deze week uitten onafhankelijke waarnemers nog scherpe kritiek op het verloop van de parlementsverkiezingen in Hongarije. De conservatieve partij Fidesz van premier Viktor Orbán kreeg veruit de meeste stemmen, maar had ook veel meer geld te besteden dan andere partijen.

Verder was er volgens de waarnemers in de aanloop naar de verkiezingen geen plek voor een eerlijk debat door intimidatie, xenofobische retoriek, partijdigheid bij media en schimmig gefinancierde campagnes.

Polen

Ook in Polen doet de EU onderzoek naar de bedreiging van de democratie. Eurocommissaris Timmermans is daarover in gesprek met de Poolse regering. Daar is de artikel-7-procedure al gestart.

Het rapport van vandaag is het begin van die procedure. Eerst moet het parlement, na de zomer, de conclusies van het rapport nog onderschrijven en pas daarna kan de Europese Commissie aan de slag.