Regeringspartij Hongarije haalt ruime overwinning bij verkiezingen

In Hongarije stevent de regerende Fidesz-partij van premier Orbán na de verkiezingen van zondag af op de overwinning. Met 93 procent van de stemmen geteld lijkt de anti-immigratiepartij bijna 50 procent van de stemmen te gaan halen. Omgerekend naar parlementszetels komt dat neer op 133 van de 199 zetels, een absolute meerderheid dus.

In een toespraak tot zijn aanhang heeft Orbán de zege al opgeëist. "Hongarije heeft een grote overwinning gehaald", zei hij.

De extreem-rechtse partij Jobbik wordt tweede met bijna 20 procent, die krijgt waarschijnlijk 27 zetels. Daarachter volgt een alliantie van linkse partijen die bijna 12 procent van de stemmen lijkt te krijgen. De leiders van Jobbik en de socialistische partij hebben allebei hun aftreden aangekondigd.

Orbán kan nu beginnen aan zijn derde achtereenvolgende ambtsperiode. De definitieve zetelverdeling wordt later deze week bekend, als de stemmen zijn geteld van de ongeveer 270.000 mensen die niet in hun eigen woonplaats hebben gestemd.

Harde maatregelen

De autoritair regerende Orbán voerde een campagne die vooral tegen immigratie was gericht. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor de Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros, die volgens Orbán een geheim plan heeft ontwikkeld om Europa te laten volstromen met immigranten. Daarbij zou hij zijn geld gebruiken om de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden.

De kwestie speelt al sinds 2015, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Orbán reageerde toen met harde maatregelen op de duizenden migranten en vluchtelingen die door Hongarije reisden op naar West-Europa. Zo bouwde hij een dubbel grenshek aan de zuidgrens. In Hongarije zijn nu nauwelijks meer vluchtelingen en immigranten.

De eerste felicitatie voor Orbán kwam vanavond van Marine Le Pen, de leider van het eveneens anti-immigratiegezinde Franse Front National. "Grote en mooie overwinning voor Viktor Orbán in Hongarije: de omkering van waarden en massa-immigratie, zoals voorgestaan door de EU, zijn opnieuw verworpen", twitterde ze.