VN-baas over Syrië: laat de situatie niet verder uit de hand lopen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept landen op om de situatie in Syrië niet nog verder uit de hand te laten lopen. Antonio Guterres heeft de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad gebeld en duidelijk gemaakt dat hij zich grote zorgen maakt.

De permanente leden van de raad zijn de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Guterres vindt het ook teleurstellend dat de Veiligheidsraad er niet in is geslaagd om een resolutie aan te nemen over een onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Douma, in Syrië.

Vetorecht

Dinsdag gebruikte Rusland z'n vetorecht toen er werd gestemd over een Amerikaans voorstel om te onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor die aanval. Een tegenvoorstel van de Russen haalde het ook niet. Daarin werd gepleit voor een onderzoek naar de gebeurtenissen in Douma waarin de schuldvraag niet werd beantwoord.

In een verklaring zegt Guterres dat men "niet moet vergeten dat het er uiteindelijk om gaat dat er een eind komt aan het verschrikkelijke lijden van de Syrische bevolking".

De Amerikaanse president Trump denkt samen met Frankrijk en Groot-Brittannië na over een vergeldingsactie na de vermoedelijke gifgasaanval op Douma. Vandaag roept de Britse premier May een speciaal oorlogskabinet bijeen voor een besluit over deelname aan eventuele raketaanvallen op Syrië.