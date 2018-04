Drugsuitspraken Akerboom 'staan haaks op regeringsbeleid'

Korpschef Erik Akerboom roept op het "genormaliseerde" imago van drugsgebruik te doorbreken. Een oproep die in strijd is met het huidige beleid, zegt directeur Jan Brouwer van het Centrum voor Openbare Veiligheid en Orde.

"Het staat haaks op het initiatief van de regering om de cannabisteelt in zes gemeenten als proef te legaliseren. En als je pleit voor verantwoordelijkheid onder drugsgebruikers, dan moet je het gebruik ook strafbaar stellen - en dat is het nu niet."

'Narcostaat zwaar overdreven'

Brouwer denkt dat de uitspraken vooral bedoeld zijn om Haags geld los te weken voor de Nationale Politie. Hij had dat gevoel ook toen Nederland eind februari tot narcostaat werd bestempeld in een rapport van de Nederlandse Politiebond (NPB).

"Dat was zwaar overdreven en maakte mij lichtelijk boos. Het is natuurlijk vreselijk dat er ruim twintig doden zijn gevallen in de zogeheten Mocro-oorlog, maar kijk eens naar een echte narcostaat als Mexico: daar vielen vorig jaar in drie deelstaten 28.000 doden."

In Rotterdam is vandaag een internationale anti-drugstop begonnen. Daar riep Akerboom op tot meer samenwerking binnen Europa om de internationale drugshandel aan te pakken. Ook zei hij dat gebruikers een belangrijkere rol moeten spelen bij de aanpak van het probleem.