Verkiezingstijd in Mexico lijkt neer te komen op nog meer moorden

Zo'n dertig mensen die mee wilden doen aan of betrokken waren bij de Mexicaanse verkiezingen, zijn vermoord. Die boodschap van de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken komt voor antropoloog en Mexico-kenner Wil Pansters niet als een verrassing.

"Onlangs las ik dat er weer iemand gedood was die politiek actief was. Ik dacht: je zou het eigenlijk moeten turven, maar nu krijgen we al een behoorlijk indicatie." De cijfers over politiek-gerelateerde moorden tonen volgens hem twee dingen aan.

1. De nauwe verwevenheid tussen de onderwereld en de (vooral lokale) politiek in Mexico.

2. Vanwege de verkiezingen in juli zal het geweld op korte termijn waarschijnlijk toenemen.

En het geweld had vorig jaar al een ongekend hoge tol geëist. Ruim 29.000 mensen kwamen toen om het leven door geweld. Meer nog dan in het recordjaar 2011, toen waren het er 23.000. "Niet zomaar een beetje meer dus, maar met duizenden eroverheen", zegt Pansters, die ook hoogleraar Latijns-Amerika is.