Tientallen kandidaten verkiezingen Mexico vermoord

In de aanloop naar de Mexicaanse verkiezingen van komende zomer zijn tientallen kandidaten vermoord. Dat zegt minister Navarette van Binnenlandse Zaken. "We tellen al ongeveer dertig moorden op mensen die zich verkiesbaar wilden stellen."

Kandidaat-burgemeesters en mensen op lijsten van regionale parlementen waren volgens Navarette het vaakst slachtoffer van geweld. Een van de sterkst getroffen regio's is de staat Guerrero, in het zuidwesten van Mexico.

Vooral lokaal

Op 1 juli kunnen Mexicanen hun stem uitbrengen voor diverse functies en parlementen. Ze kiezen een nieuwe president, het nationale parlement, de senaat en regionale parlementen. Ook staan meerdere gouverneurs- en burgemeestersposten op het spel, waaronder die van Mexico-Stad.

Vooral op lokaal niveau proberen criminele organisaties grip te krijgen op de politiek en onwillige kandidaten uit de weg te ruimen. De minister roept alle politieke partijen op om zich sterk te maken voor veilige verkiezingen, voor zowel kandidaten als stemmers.

In Mexico zijn vorig jaar 29.000 mensen vermoord, het hoogste moordcijfer in tientallen jaren. Veel geweld is drugsgerelateerd.