OM overlegt met Italiaanse experts over liquidatie Reduan B.

Het Openbaar Ministerie heeft met Italiaanse deskundigen overleg gevoerd over de liquidatie van Reduan B. Het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland meldt dat het OM Italië om advies heeft gevraagd hoe met liquidaties van familieleden van kroongetuigen om te gaan.

Reduan B. was de broer van Nabil B., de kroongetuige in het proces over de zogenoemde Mocro-oorlog. Het slachtoffer werd vorige week doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Voor de liquidatie zijn drie verdachten opgepakt. Andere familie van Nabil B. is uit voorzorg in veiligheid gebracht.

Het OM heeft onder meer gesproken met de Italiaanse onderzoeksrechter Nicola Gratteri, een van de bekendste maffiabestrijders in Zuid-Europa. Volgens hem moet Nederland geen tijd verliezen en speciale anti-maffiawetgeving invoeren. Zo is in Italië samenwerking met bewezen maffia-criminelen al strafbaar, ook al heb je zelf niets strafbaars gedaan.

Woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket bevestigt dat er contact is geweest met Gratteri en andere deskundigen in Italië. Hij wil er verder niet meer over zeggen dan dat het OM meer inzicht wilde krijgen in hoe politie en justitie in Italië met dergelijke liquidaties omgaat.