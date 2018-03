'Familie van kroongetuige weggehaald uit huis'

Zwaarbewapende agenten hebben afgelopen nacht in Den Haag familieleden van kroongetuige Nabil Bakkali uit een huis gehaald. Dat meldt Omroep West.

Bakkali is kroongetuige in de zaak tegen de Mocro-maffia uit Amsterdam en Utrecht. Gisteren werd zijn broer Reduan in Amsterdam doodgeschoten. Hij had een bedrijf in belettering bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Het gaat volgens Omroep West om het gezin van een familielid van Bakkali. De politie wil dat niet bevestigen.

Vluchtauto

De politie is intussen dringend op zoek naar getuigen die de verdachte van de moord op Reduan Bakkali in de vluchtauto hebben zien rijden. Die auto werd later uitgebrand teruggevonden.

Volgens de politie is de auto eind januari gestolen in Nieuwegein en daarna van valse kentekenplaten voorzien. Het gaat om een zwarte Seat Leon met het kenteken 45-XK-SX.