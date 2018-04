In maart gingen 1155 grote grazers in Oostvaardersplassen dood

In maart zijn er in de Oostvaardersplassen in totaal 1155 grote grazers doodgegaan. Het grootste deel is door de beheerder van het natuurgebied, Staatsbosbeheer, afgeschoten.

In totaal werden 933 dieren gedood, omdat ze te zwak waren. Volgens Staatsbosbeheer was hun conditie waarschijnlijk te slecht om het einde van de winter te halen. De rest van de dieren is een natuurlijke dood gestorven.

Deze winter 3000 dieren dood

Sinds december zijn er in de Oostvaardersplassen bijna 3000 edelherten, runderen en paarden doodgegaan. Dat betekent dat er vergeleken met oktober vorig jaar meer dan de helft van de dieren is gestorven. Het overgrote deel is afgeschoten.

In oktober leefden er ongeveer 5230 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat was meer dan dat de afgelopen jaren gebruikelijk was. Dat komt door de relatief zachte winters, waardoor er lang veel voedsel was.