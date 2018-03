Hoogleraar: 'Haal de grote grazers uit de Oostvaardersplassen'

Bijvoeren

Er is vrijwel elke winter veel discussie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Begin februari meldde Staatsbosbeheer dat er in twee maanden tijd zo'n 700 grote grazers zijn afgeschoten die het voorjaar anders toch niet zouden halen. Onder druk van actievoerders besloot Staatsbosbeheer om deze maand alsnog bij te voeren, hoewel het volgens de organisatie ecologisch niet verantwoord is.

Ook Berendse heeft moeite met het dierenleed. Bovendien is hij bang dat door de beelden van stervende dieren het brede publiek steeds minder heil ziet in natuurbeheer, zijn vakgebied. Hij is als hoogleraar natuurbeheer verbonden aan Wageningen Universiteit. Onder zijn begeleiding zijn twee mensen gepromoveerd op de Oostvaardersplassen. Hij was ook drie jaar lid van de wetenschappelijke adviescommissie voor het gebied.