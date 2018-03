Politie heeft duidelijke beelden van dader liquidatie Amsterdam-Noord

De politie heeft duidelijke beelden van de man die gisteren de 41-jarige Reduan Bakkali doodschoot in Amsterdam-Noord. De schutter zou zijn gefilmd door beveiligingscamera's in het gebouw waarin het bedrijf van Bakkali is gevestigd.

De dader is volgens De Telegraaf in beeld gebracht toen hij zich voor een sollicitatiegesprek meldde bij de firma van het slachtoffer. Hij zou Bakkali hebben neergeschoten toen die met hem naar boven liep.

Het is nog niet duidelijk wanneer de beelden naar buiten worden gebracht. De politie toont beeldmateriaal gewoonlijk in Opsporing Verzocht, dat dinsdagavond wordt uitgezonden.

Broer van kroongetuige

Bakkali had een bedrijf in belettering bij de NSDM-werf. Het slachtoffer is de broer van Nabil Bakkali, de kroongetuige in het proces over de Mocro-oorlog.

Nabil Bakkali legde in ruil voor bescherming minstens 26 verklaringen af over moorden in de drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld. Kenners zeggen dat het de eerste keer is dat de broer van een kroongetuige wordt vermoord.