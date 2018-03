Verdachte aangehouden voor moord op Martin Kok

De politie heeft vanmorgen een verdachte aangehouden voor de moord op misdaadblogger Martin Kok in 2016. De verdachte is een 24-jarige inwoner van Utrecht, die voor een ander misdrijf vastzit in de gevangenis van Alphen aan den Rijn.

Kok was een ex-crimineel die een misdaadblog - Vlinderscrime.nl - bijhield. Daar schreef hij over geruchten die hij in het criminele milieu had opgevangen over misdrijven en vermeende daders.

Kok werd op 8 december 2016 vermoord bij een bezoek aan een seksclub in Laren (NH). Een schutter schoot hem dood in zijn auto. Er waren al eerder pogingen gedaan om hem om het leven te brengen.