Vuurwapenmaker Remington bijna failliet door dalende verkoop en schulden

De Amerikaanse vuurwapenfabrikant Remington Outdoor heeft uitstel van betaling aangevraagd. De firma kampt met een zware schuldenlast, dalende verkoopcijfers en rechtszaken na de schietpartij op basisschool Sandy Hook in Newtown (Connecticut) in 2012.

Remington bestaat sinds 1816 en is een van de oudste vuurwapenmakers in de Verenigde Staten. Het bedrijf is sinds 2007 eigendom van de investeringsmaatschappij Cerberus. Vorige maand kondigde de directie aan dat een faillissement nabij is vanwege een schuld van bijna een miljard dollar.

Om een bankroet af te wenden, heeft Remington een deal gesloten met zijn schuldeisers. Die nemen de controle over het bedrijf over van Cerberus in ruil voor een financiƫle injectie en verlaging van de schuld.

Negatieve publiciteit

In de eerste jaren nadat Cerberus de fabrikant had overgenomen, verkocht Remington nog meer wapens dan de jaren ervoor. Het bedrijf kwam echter negatief in de publiciteit na de schietpartij op de Sandy Hook-school in 2012, waarbij twintig kinderen en zes volwassenen om het leven kwamen. De schutter gebruikte een semi-automatische AR-15, afkomstig van Remington.

Na het bloedbad werd de vuurwapenfabrikant aangeklaagd door nabestaanden van de slachtoffers. Zij stelden dat Remington deels verantwoordelijk is voor de schietpartij omdat het bedrijf het vuurwapen had gemaakt. Door de negatieve publiciteit liepen investeerders weg.

De verkopen van de vuurwapenmaker daalden na de verkiezing van Trump tot president. Veel Amerikanen hadden een vuurwapen aangeschaft in de aanloop naar de verkiezingen uit vrees dat Hillary Clinton strengere regels voor wapenbezit zou introduceren. Toen Trump als winnaar uit de bus kwam, verdween die vrees. In de eerste negen maanden van zijn presidentschap daalde de verkoop van Remington-wapens met ruim 25 procent.

Roep om strengere regels

Sinds de schietpartij op een school in Florida, vorige maand, is de roep om strengere regels voor wapenbezit groter geworden in de Verenigde Staten. De aanslag, waarbij zeventien mensen omkwamen, leidde tot protesten van scholieren. Veel grote winkelketens hebben de verkoop van wapens intussen al aan banden gelegd.