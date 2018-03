Nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Blok beëdigd

Koning Willem-Alexander heeft VVD'er Stef Blok beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde op paleis Noordeinde in Den Haag.

Blok is de opvolger van zijn partijgenoot Zijlstra. Die stapte drie weken geleden op naar aanleiding van een leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin.

Fractievoorzitter en onderhandelaar

De nieuwe minister, die 53 is, heeft een lange staat van dienst in Den Haag. Hij zat, met een kleine onderbreking, van 1998 tot 2012 in de Tweede Kamer voor de VVD.

Net als Zijlstra was Blok in zijn laatste periode als Kamerlid fractievoorzitter. En evenals Zijlstra secondeerde hij partijleider Rutte in een kabinetsformatie.

Woonakkoord

In het kabinet-Rutte II was Blok minister voor Wonen en Rijksdienst. Als eerste bewindsman in dat kabinet sloot hij een akkoord met oppositiepartijen: dat ging over hervorming van de woningmarkt.

In Rutte II was Blok ook tijdelijk minister van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken. Na het aftreden van zijn partijgenoot Van der Steur stapte hij begin vorig jaar helemaal over naar Veiligheid en Justitie.

Niet belust op publiciteit

Blok, die geen ervaring heeft met Buitenlandse Zaken, staat te boek als een degelijke werker, die niet erg belust is op publiciteit. Hij wilde eigenlijk afscheid nemen van de Haagse politiek, maar hapte toch toe na een dringend beroep van premier Rutte.

De afgelopen weken deed minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Zaken erbij. Vanaf nu zijn er weer twee ministers op het departement.