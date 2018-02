Zijlstra stapt op vanwege leugen over ontmoeting met Poetin

Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken stapt op en verlaat de politiek. Minister Kaag volgt hem tijdelijk op, totdat er een opvolger is. De geplande ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken gaat niet door.

Zijlstra maakte zijn aftreden bekend in een verklaring voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin. Dat debat gaat nu door met premier Rutte. De oppositie wil weten hoe lang Rutte al op de hoogte was van de leugen en waarom hij daar zo lang over heeft gezwegen.

Zijlstra noemde het in zijn verklaring "met afstand de grootste fout in mijn politieke bestaan. Nederland verdient een minister van Buitenlandse Zaken die boven elke twijfel verheven is." Zichtbaar geëmotioneerd zei hij dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan zijn ontslag aan te bieden aan de koning. "Dat doe ik met spijt in mijn hart, maar met volle overtuiging."

Zijlstra zei dat hij de verklaring aflegde met een bezwaard gemoed. "Ik had het graag anders gezien. Ik was vol energie en plannen."

Premier Rutte heeft het er persoonlijk naar eigen zeggen heel erg moeilijk mee dat zijn partijgenoot zo de politiek moet verlaten. "Hij heeft het boven verwachting goed gedaan, als je naar de journalistieke analyses kijkt toen hij net begon. Hij had nog een paar mooie jaren voor de boeg", merkte hij aangedaan op. Hij prijst de vriendschappelijke relatie die hij de afgelopen jaren met Zijlstra heeft opgebouwd.

"Hij heeft onvermoeibaar gewerkt om deze coalitie tot stand te brengen en daarvoor heeft hij de VVD-fractie fantastisch geleid." Rutte zegt dat hij met Zijlstra een sterk duo kon zijn omdat ze elkaar vertrouwden en ruzie met elkaar durfden te maken. "Halbe is voor mij nummer één, dus het is voor mij persoonlijk ook heel emotioneel."