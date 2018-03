Experts: 'Luister nu eens echt naar de boze burger'

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer schreef mee aan het rapport dat vanavond wordt gepresenteerd. De democratie als systeem heeft wel steun, ziet hij. Maar de politiek veel minder. En dat hoeft niet: "Ook van boze burgers kun je veel leren", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar politici moeten uit vertrouwen handelen, want daar ligt een groot Haags probleem. Er is een breed levend cynisme over Den Haag. Iedereen in Den Haag wordt gezien als profiteur en dat is natuurlijk onzin."

Het volk kijkt dus wantrouwend naar de politiek en die heeft weer een ongenuanceerd beeld van de gewone man. Maar om dat te veranderen moeten politici ook doen wat ze beloven. "Want soms is het toch ook gewoon niet meer uit te leggen aan gewone mensen?" Van den Brink doelt op D66 die voor het afschaffen van het raadgevend referendum stemde, terwijl een referendum altijd het speerpunt van de partij was.