Demonstratie voor 'creperende' dieren Oostvaardersplassen

Een deel van de actievoerders steekt bij het verlaten van het terrein waar de demonstratie was, het spoor over. ProRail roept hen op de rails zo snel mogelijk te verlaten omdat het gevaarlijk is en zorgt voor vertraging.

Eigenlijk is het spoor niet te bereiken, maar sloten die normaal het gebied ontoegankelijk maken, zijn dichtgevroren. De politie is ingeschakeld om de actievoerders weg te halen.